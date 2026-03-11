Docu-film stasera al Melìes, "E se ora, lontano - un'altra voce esiste" dedicato ai giovani - Tuttoggi.info

Sarà proiettato stasera, mercoledì 11 marzo, in anteprima nazionale al cinema Melies d Perugia, il docu-film “E se ora, lontano – un’altra voce esiste” prodotto dalla Phausania Films per la regia di Massimo Selis.

Una pellicola rivolta ai giovani d’oggi e alle prese con le più attuali tematiche come i rapporti con la società, la politica, la vita quotidiana, la spiritualità, narrate dagli stessi protagonisti che vedono la partecipazione della attrice umbra Belinda Bruni.

Il docu-film (qui il trailer), interamente girato tra un casale dei colli sul Trasimeno e in alcune zone della città capoluogo della regione cuore verde d’Italia, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Perugia che ha supportato la Phausania per la logistica e l’organizzazione.

Particolarmente soddisfatto l’assessore Fabrizio Croce che, oltre a ricordare l’originalità della sceneggiatura del docu-film, che si coniuga con la tradizionale vocazione della regione alla integrazione, ha sottolineato come le produzioni audio-visive nella città rappresentano una importante possibilità di sviluppo economico e di promozione per la stessa.

Il bilancio degli ultimi due anni, su questo fronte, è a dir poco positivo con 3 programmi tv, 4 campagne pubblicitarie, 3 produzioni cinematografiche e 3 web-serie.

