Distrazione, a fuoco la cucina di un appartamento

Incendio in un appartamento in via Guerriera. L’allarme è scattato intorno alle 12.

Sul posto è intervenuta la squadra vigili del fuoco di corso Cavours, che ha provveduto a domare le fiamme. Le fiamme hanno interessato la cucina.

Quanto alle origini dell’incendio si pensa ad una probabile disattenzione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, dato al momento dell’incendio l’abitazione era vuota.