Disordini Ultras, obbligo di dimora per 6 tifosi del Genoa - Tuttoggi

Sei ultras del Genoa con obbligo di dimora dopo indagini Digos Terni e Genova. Nel mirino i disordini di Ternana-Genoa

Nella mattinata di oggi 2 febbraio, su mandato di questa Procura della Repubblica, le DIGOS delle Questure di Terni e di Genova, al termine di lunghe ed articolate indagini, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GI.P di Terni, con la quale è stata disposta l’applicazione dell’obbligo di dimora e di permanenza domiciliare in occasione delle partite del Genoa, nei confronti di 6 ultras genoani, accusati, a vario titolo, dei reati di: lancio di oggetti contundenti e fumogeni, porto d’armi improprie, violenze e minacce a Pubblico Ufficiale.

Perquisizioni nelle case degli ultras

Nel corso delle operazioni, sempre su decreto emesso da questo Ufficio, sono state anche eseguite 9 perquisizioni personali e domiciliari, nei confronti dei predetti e di altre persone sottoposte ad indagini, rinvenendo numerosi capi di abbigliamento, utilizzati dagli indagati il giorno dell’incontro di calcio, tra cui un casco e felpe con cappuccio, indossati per il travisamento. Le indagini, coordinate e svolte dalla DIGOS di Terni in collaborazione con la DIGOS di Genova, hanno avuto come oggetto le azioni violente poste in essere da alcuni ultras genoani lo scorso 22 ottobre 2022 allo stadio Libero Liberati di Terni, in occasione dell’incontro di calcio Ternana-Genoa.