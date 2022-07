“Disastro alle elezioni di Amelia”, ora Bernardini chiede i danni al Pd umbro e nazionale

L'ex segretario dem dell'Amerino ha presentato attraverso l'avvocato Vaccari domanda di mediazione: si può aprire un precedente nella gestione dei partiti

Notificata al Pd umbro e al Pd nazionale la domanda di mediazione legata alla richiesta di risarcimento danni presentata dall’ex segretario dem di Amelia, Piero Bernardini, per il mancato appoggio del partito alla sua candidatura a sindaco. Un caso scoppiato prima delle elezioni amministrative del 2021 quando il Pd, nonostante l’indicazione a favore di Bernardini da parte dei dem locali, decise di appoggiare il candidato sindaco Pompeo Petraca, in nome dell’alleanza con i cinquestelle.

Bernardini non si era limitato a denunciare politicamente l”ingerenza pesante e indebita” dei vertici regionali e provinciali del Pd, ma ha poi deciso di passare alle vie legali, affidandosi all’avvocato Marzio Vaccari. Che in questi giorni ha appunto notificato, per conto del suo assistito, la domanda di mediazione al Pd regionale e nazionale in merito al risarcimento dei danni lamentati. Relativi al danno emergente – determinato da tutte le spese da lui effettuate in campagna elettorale – e dal lucro cessante che sarebbe seguito al danno d’immagine subito, come segretario locale del Pd in questo modo screditato e come professionista conosciuto nel territorio.