Disabilità, diritti e inclusione: la zona sociale 3 apre il tavolo zonale - Tuttoggi.info

Coinvolti i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica

La Zona Sociale 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) è da sempre sensibile e attenta ai diritti delle persone con disabilità dei propri territori e per questo ha avviato un processo di condivisione di tali azioni attraverso la costituzione, a settembre 2022, del Tavolo zonale per le politiche per la disabilità.

Il Tavolo vede coinvolti rappresentanti delle istituzioni territoriali, della Federazione italiana superamento dell’handicap (Fish) Umbria e della Federazione tra le associazioni nazionali disabili (Fand) Umbria che daranno vita a dei tavoli tematici su diversi argomenti. Per questo la Zona sociale 3 ha pubblicato lo scorso 25 luglio la “manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione delle associazioni operanti nell’area della disabilità ai Tavoli tematici afferenti al Tavolo Zonale per le Politiche per la Disabilità” al fine di garantire la condivisione delle azioni e la valorizzazione delle realtà partecipative già presenti sul territorio e interessate a costruire insieme alle istituzioni politiche sempre più attente all’inclusività e alla autodeterminazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Le adesioni alla manifestazione di interesse si possono presentare fino al 15 settembre. Le informazioni riguardanti la manifestazione di interesse si possono trovare all’interno dell’avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assisi, Comune capofila della Zona Sociale 3.