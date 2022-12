Disabili maltrattati, indagine partita dalla denuncia della famiglia di un ospite

La famiglia del ragazzo disabile si era allarmata dopo i racconti da lui fatti su quanto doveva subire in quella struttura privata convenzionata. Ed avevano quindi presentato la denuncia che ha fatto partire l’indagine.

Le parole del ministro Locatelli

Una vicenda che ha scosso anche le Istituzioni locali e nazionali. Il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, è tornata a prospettare la presenza di videocamere in queste strutture a protezione degli ospiti più deboli: “Quando situazioni del genere vengono accertate – ha scritto il ministro – vanno condannate senza attenuanti. Ma in futuro è necessario immaginare un sistema di monitoraggio e video sorveglianza preventivo per cercare di ridurre comportamenti violenti e permettere interventi tempestivi in caso di dubbi che riguardino la salute stessa delle persone”.