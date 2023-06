Diocesi Assisi e Foligno, monsignor Sorrentino rimane per almeno altri 2 anni - Tuttoggi.info

Rassegnate le dimissioni vista l'età, ma Papa Francesco ha deciso che monsignor Sorrentino rimarrà ancora in servizio | Foto e video

Monsignor Domenico Sorrentino rimarrà vescovo di Assisi – Gualdo Tadino per almeno altri due anni. Lo ha deciso Papa Francesco dopo che il presule aveva comunicato al Santo Padre, come previsto dal diritto canonico, le sue dimissioni vista l’età. L’annuncio è arrivato durante un incontro convocato ad Assisi alla presenza di stampa, fedeli ed istituzioni “per importanti comunicazioni“.

Lo stesso monsignor Sorrentino ha ricordato che “il 16 maggio ho compiuto 75 anni e ho dato regolarmente le mie dimissioni, con la pace nel cuore, pronto a fare qualunque cosa“. Nei giorni scorsi gli è dunque giunta la lettera del Nunzio apostolico in Italia in cui si comunica che: “Il Santo Padre ha accettato con la formula Nunc pro tunc la rinuncia prorogando il suo governo per due anni, alla fine dei quali si valuterà la presenza di un coadiutore“.

Vale a dire che il Papa – ha spiegato lo stesso vescovo – “accetta la rinuncia per quando sarà: “Per 2 anni mi lascia ancora da solo in questo cammino di servizio, poi dopo 2 anni, immaginando che mi sarò stancato ancora di più, valuterà l’opportunità di affiancarmi un coadiutore”. “Continuerò a fare con tutto l’amore che posso – ha detto ancora – il vostro pastore. Non so quanto merito la fiducia del Santo Padre, continuate a pregare per me“.

Monsignor Sorrentino è nato il 16 maggio 1948 a Boscoreale. Ordinato sacerdote per la Diocesi di Nola il 24 giugno 1972, è stato nominato vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino nel novembre 2005; dal 26 giugno 2021 diventa vescovo di Foligno dopo la scelta di Papa Francesco di unire le due sedi “in persona episcopi”. Dal giugno 2020 la diocesi di Foligno era guidata dall’amministratore apostolico monsignor Gualtiero Sigismondi, a lungo vescovo della stessa diocesi (dal 2008) prima di essere trasferito in quella di Orvieto e Todi. A inizio maggio 2023 è stato nominato, ad quinquennium, assistente ecclesiastico del Collegamento nazionale santuari.