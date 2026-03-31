Deve scontare 3 anni, portato in carcere - Tuttoggi.info

Negli scorsi giorni, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno intensificato la propria attività di controllo del territorio, dedicandosi principalmente alle zone di Fiamenga e della Paciana, nonché all’area limitrofa all’ospedale “San Giovanni Battista”. L’attività degli uomini del Commissariato ha portato, complessivamente, all’identificazione di 98 persone, nonché all’effettuazione di numerosi posti di controllo nello svolgimento dei quali sono stati monitorati 61 veicoli.

Nello svolgimento dei controlli, inoltre, i poliziotti hanno individuato, a breve distanza dall’ospedale, un 57enne italiano già noto sia per reati contro il patrimonio che contro la persona.

L’uomo, da mesi sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione ad una pregressa condanna definitiva, era stato recentemente raggiunto da un’ulteriore sentenza di condanna, per effetto della quale la quantità complessiva di pena detentiva da scontare eccedeva il limite massimo stabilito dalla legge ai fini della fruizione del suddetto beneficio.

Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto aveva pertanto emesso un provvedimento volto a stabilire l’immediata cessazione della predetta misura alternativa, con contestuale ripristino della detenzione carceraria. Pertanto, i poliziotti hanno provveduto a condurre il 57enne in Commissariato, dove, una volta redatti gli atti di rito, egli è stato tratto in arresto e successivamente associato presso la casa circondariale di Spoleto, dove dovrà scontare la parte residua della propria condanna definitiva alla reclusione, ammontante a circa tre anni.