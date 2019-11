Deva Professional Beauty, il party per i 10 anni in stile Halloween

share

Deva compie 10 anni e cambia veste. Lo fa presentando un logo rinnovato e un nuovo concept durante uno scenografico Halloween Party che si è tenuto giovedi 31 ottobre a Spoleto, in Viale della Repubblica.

L’anima del centro, fondato e guidato da Cristina Bea, rimane e rimane anche la filosofia che ha ispirato questo nome. I Deva sono gli angeli della natura e la loro funzione principale è quella di custodire, proteggere e vigilare su tutto ciò che è sotto la loro protezione. Il termine Deva deriva dal Sanscrito e sta ad indicare “colui che emana luce”, “colui che brilla”. E’ una spirale armoniosa di benessere, calore, freschezza e coccole quella che ispira Deva Nails&Beauty che nasce nel 2009 come centro estetico specializzato nella cura delle mani grazie anche alla professionalità di Cristina Bea e al suo prestigioso curriculum nel settore nails. Negli anni però Deva evolve e si afferma come centro di estetica avanzata, specializzato nella cura del corpo e del viso. Per questo il decimo compleanno è stato sì occasione per festeggiare con amici, staff e clienti ma anche momento per presentare il nuovo Deva Professional Beauty.

La notte dei morti viventi ha aggiunto un po’ di pepe e lo staff, completato da Silvia, Cristina, Stella e Claudia, ha giocato sulle peculiarità di Halloween sfoggiando scenografici abiti da strega e accogliendo clienti e amici all’interno del centro completamente allestito con oggetti e scenari funebri.

Come segno di ringraziamento, Deva Professional Beauty regala, per tutta la settimana, coupon e speciali card omaggio sia ai nuovi che agli affezionati clienti.

share

Stampa