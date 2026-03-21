Deruta, 300 mila euro per il centro sportivo di Castelleone - Tuttoggi.info

Buone nuove per la frazione di Castelleone di Deruta. Il Gruppo di Azione Locale della Media Valle del Tevere ha accordato al Comune il finanziamento per la riqualificazione del centro sportivo del borgo derutese.

A darne notizia è il sindaco Michele Toniaccini. Si tratta di un contributo di quasi 300 mila euro che restituirà sicurezza e funzionalità ad un luogo di incontro e aggregazione fondamentale per la piccola comunità, il cui centro storico dista neppure cinque chilometri dal capoluogo comunale e quindi in stretta connessione con la vita della città della ceramica.

“Il progetto prevede la realizzazione – spiega Toniaccini – di un nuovo campo in erba sintetica, spogliatoi completamente rinnovati, percorsi accessibili anche alle persone con disabilità, perchè con l’abbattimento delle barriere si costruisce anche inclusione e si creano spazi aperti a tutti, dove nessuno resta fuori o indietro, un aspetto questo che sottolineo perchè è nella filosofia di ogni iniziativa di questa Amministrazione comunale”:.

Il centro sportivo di Castelleone si inserisce in un piano di opere pubbliche che sta interessando tutte le frazioni del territorio derutese, visto gli interventi per la riqualificazione del campo da calcio di San Nicolò di Celle e la manutenzione dello stadio di Sant’Angelo di Celle. Sempre a livello sportivo si segnala il rinnovamento della palestra comunale, la realizzazione in corso da parte della Provincia della nuova palestra a servizio del polo scolastico ed ancora l’inaugurazione appena pochi mesi fa del moderno centro sportivo polivalente Mariquita, investimento quest’ultimo realizzato in collaborazione con il privato.

“Oltre agli interventi in ambito sportivo – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Marinacci – vanno segnalati quelli a favore della rete scolastica, a partire da quello di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola di San Nicolò di Celle, dell’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola di Pontenuovo ed anche della trasformazione della ex scuola di Ripabianca in un centro socio-culturale polivalente a servizio della frazione”.

Nel complesso, viene evidenziato in una nota dell’Amministrazione comunale, “in questi primi anni di questo mandato sono state realizzate o sono in corso opere per oltre 25 milioni di euro, diffuse tra capoluogo cittadino e frazioni”.

Tornando a Castelleone, oltre al campo sportivo che potrà essere nei prossimi mesi cantierizzato, il Comune sta lavorando anche ad un ambizioso progetto di riqualificazione del centro storico della frazione. “Siamo in attesa di un ulteriore e significativo contributo economico per poter dare avvio ai lavori“, informa il sindaco.