Deruba un membro della troupe di Che Dio ci aiuti: ladro (di nuovo) rintracciato e denunciato - Tuttoggi

Il presunto responsabile si era reso protagonista di un fatto analogo pochi giorni prima. Indagini a tempo record dei carabinieri di Valfabbrica

Rintracciato e denunciato l’autore di un furto ai danni di un membro della troupe di Che Dio ci aiuti. È la stessa persona che qualche giorno prima si era reso responsabile di un furto analogo, e che anche in quell’occasione era stato rintracciato e denunciato dai carabinieri della stazione di Valfabbrica che anche stavolta hanno chiuso le indagini a tempo record.

La vicenda risale ad alcuni giorni fa, durante le riprese della nota fiction televisiva chiusesi lo scorso fine mese di ottobre: uno dei componenti della troupe di Che Dio ci aiuti, allontanatosi per alcuni istanti dal proprio furgone per scaricare del materiale, si è accorto che qualcuno gli aveva rubato lo zaino, con all’interno documenti, carte di credito e vario materiale da lavoro. I carabinieri, contattati dalla vittima, lo hanno invitato a recarsi immediatamente in caserma a Santa Maria degli Angeli per formalizzare la denuncia e hanno diramato le ricerche dell’autore del furto ai militari in circuito, tra cui quelli della stazione di Valfabbrica, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino.