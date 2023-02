Derby, da lunedì i biglietti ma non online | Ancora “congelati” i tifosi ternani

Per i tifosi del Perugia, la vendita inizierà lunedì 13 febbraio alle ore 16 solo nelle ricevitorie abilitate (il cui elenco verrà comunicato dall’AC Perugia nella mattinata di lunedì) e presso la biglietteria dello stadio.

La biglietteria osserverà i seguenti orari:

– Lunedì ore 16-19;

– Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì ore 10-13 e 16-19;

– Sabato (orario verrà comunicato nei prossimi giorni).

Tifosi della Ternana “congelati”

Ancora nessuna comunicazione circa l’eventuale apertura del settore in Curva Sud destinato eventualmente ai tifosi della Ternana. L’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive sta infatti valutando il livello di rischio incidenti tra le tifoserie e per il momento ha appunto vietato la vendita ai tifosi ospiti ed a quanti comunque risiedono nella provincia di Terni.