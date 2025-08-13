 Denuncia per furto, qualche ora dopo prova a rubare in una casa - Tuttoggi.info
Redazione

Denuncia per furto, qualche ora dopo prova a rubare in una casa

Mer, 13/08/2025 - 14:38

Denuncia per furto, qualche ora dopo prova a rubare in una casa. Il 40enne, cittadino straniero con precedenti di polizia, è stato infatti sorpreso dai poliziotti mentre cercava di entrare in un’abitazione di Perugia.

È stato il padrone di casa che, avendo sentito dei rumori provenire dal giardino, si è affacciato alla finestra notando un uomo mentre tentava di arrampicarsi su una grondaia. A quel punto, ha immediatamente chiamato il Numero Unico di Emergenza e richiesto l’intervento della polizia di Stato.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno intercettato l’uomo, ancora presente all’interno della proprietà, che è stato sottoposto a perquisizione con esito negativo.

In seguito il 40enne, sprovvisto di documenti di identità, è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto.

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

