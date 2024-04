Demolizione e ricostruzione ponte tra Montecastelli e Verna, strada chiusa per 2 mesi - Tuttoggi.info

La strada provinciale 140 di Banchetti verrà interdetta al traffico dal 16 aprile fino a metà giugno, sarà predisposto un percorso stradale temporaneo

A partire da martedì 16 aprile verrà chiusa per due mesi la strada provinciale 140 di Banchetti – che collega le frazioni umbertidesi di Montecastelli e Verna – per consentire i lavori di consolidamento del ponte di via Petricci.

Lo ha deciso la Provincia di Perugia, che con i suoi operai porterà avanti un’opera di demolizione e ricostruzione della soletta della struttura. L’ente, nel frattempo, sta predisponendo un percorso stradale temporaneo, che consentirà il passaggio dei soli veicoli leggeri e degli autobus di linea, mentre il traffico pesante verrà deviato sulla viabilità alternativa nel percorso Coldipozzo-Promano-Trestina.

Gli uffici della Provincia stanno infatti predisponendo tutta la segnaletica necessaria alla corretta indicazione dei provvedimenti che saranno adottati con apposita ordinanza. La Polizia Locale di Umbertide, inoltre, si è attivata per concorrere all’individuazione dei punti critici nei quali segnalare la chiusura, al fine di limitare i disagi e garantire la sicurezza della circolazione stradale.