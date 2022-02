Delocalizzazione ex Ipab di Norcia, affidati i lavori per 1,2 milioni - Tuttoggi

Affidati dalla Regione Umbria i lavori di ricostruzione dell'ex Ipab "Fusconi - Lombrici - Renzi" di Norcia, ci vorrà meno di un anno

La Regione Umbria ha espletato la gara per la realizzazione della delocalizzazione dell’ex Ipab di Norcia, l’azienda pubblica di servizi alla persona (Apsp) “Fusconi – Lombrici – Renzi”, affidando i lavori alla ditta aggiudicataria.

“Si avvia, finalmente, la ricostruzione di un luogo particolarmente importante per tutta la nostra Comunità. Un altro cantiere pubblico che inizia a materializzarsi, tra i più attesi, che ci consentirà di tornare a riabbracciare i nostri anziani a Norcia. E’ un segnale importante per tutto il territorio, in particolare dal punto di vista sociale”. Queste le parole degli assessori comunali Giuseppina Perla e Giuliano Boccanera, con delega rispettivamente alle politiche sociali ed ai lavori pubblici.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, per un importo di 1.193.450,51 euro IVA esclusa, è fissato in 306 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Soddisfatto il presidente dell’ex Ipab, Claudio Millefiorini: “Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati in prima persona, dal sindaco alla Protezione civile, gli assessori Boccanera e Perla e tutti gli uffici competenti per il lavoro svolto, così come ringrazio il Consiglio di amministrazione dell’azienda ed in particolare il consigliere Petrangeli per il suo costante impegno. L’avvio di questo cantiere è importante anche per il futuro dell’azienda stessa”.