Decine di aule devastate “per vendetta”, denunciati due studenti

I due presunti autori del raid, uno di Pontassieve (minorenne) e uno di Montevarchi, avrebbero agito per frustrazione o vendetta, poiché allontanati di recente proprio dal convitto dell’istituto. Dietro di loro hanno però lasciato prove sufficienti, per gli inquirenti, a confermare le loro responsabilità: tra queste le ferite sulle mani di un ragazzo, compatibili con i pugni sferrati alle Lim (sul posto erano state ritrovate anche tracce di sangue).

Ma ad incastrare i due sarebbero stati Instagram, con una foto della “bravata” postata a notte fonda, e un mazzo di chiavi della scuola ritrovate nel loro nuovo alloggio. Questo e altri indizi hanno portato dunque alla denuncia di entrambi per danneggiamenti e, per uno di loro, anche per possesso abusivo di un coltello da sub.

“Una cosa del genere non mi era mai capitata, sicuramente un gesto da condannare” ha detto il dirigente scolastico, professor Giuseppe De Iasi, che venerdì mattina ha invitato gli insegnanti a fare lezioni all’aperto o in palestra. Ieri mattina (18 marzo), invece, era già stata ripristinata la normalità, ovviamente senza i moderni dispositivi scolastici. Per i due ragazzi, invece, sembra ormai inevitabile l’espulsione definitiva (anche) dall’istituto.