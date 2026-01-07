Deboli nevicate ancora in Umbria, allerta ghiaccio per le prossime ore - Tuttoggi.info

Deboli nevicate ancora in Umbria mercoledì mattina (7 gennaio) dopo che una parte del nord della regione – Perugia compresa – e l’area appenninica (l’Eugubino, ma anche la zona di Castelluccio di Norcia) è stata imbiancata nel pomeriggio dell’Epifania con anche vari disagi.

Secondo il bollettino di Perugia Meteo, “dopo le nevicate che si sono registrate ieri in alcune zone dell’Umbria, il cielo si presenta questa mattina nuvoloso, con precipitazioni nevose lungo la dorsale appenninica, con nevicate deboli in atto, fino in pianure, in valle Umbra spoletina. I fenomeni dovrebbero insistere fino al pomeriggio odierno per poi cessare e, con il cielo sereno e l’arrivo di aria ancor più fredda di quella esistente, la prossima notte avremo forti gelate a tutte le quote, con valori negativi in doppia cifra in alcune localita montane e di fondovalle appenninico. Poi, da venerdì il fronte caldo di una perturbazione atlantica farà innalzare le temperature di molti gradi, salvo poi tornare a scendere velocemente dal pomeriggio della stessa giornata, quando avremo precipitazioni sparse, probabilmente nevose sui rilievi al di sopra dei 1000 metri”.