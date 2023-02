Davide Pecorelli disposto ai servizi sociali per estinguere reati, chiesta "messa alla prova" - Tuttoggi

L'imprenditore ha avanzato l'istanza nell'udienza preliminare di Grosseto, era accusato di tre diverse ipotesi di reato commesse durante la ricerca del tesoro a Montecristo | Il gup deciderà a giugno

E’ tornato ieri (16 febbraio) in tribunale, a Grosseto, Davide Pecorelli, l’imprenditore 47enne che nel 2021 ha finto la sua morte per 9 lunghi mesi rifugiandosi in Albania, poi ritrovato naufrago al largo dell’isola di Montecristo alla ricerca del fantomatico tesoro.

L’ex arbitro si è ritrovato di fronte al giudice con le accuse di autocalunnia (proprio per aver dichiarato ai magistrati di essere alla ricerca del tesoro) sostituzione di persona (quando si fece passare per un geologo sotto altro nome) e presentazione di documenti falsificati (che aveva presentato in un albergo del Giglio per prenotare una stanza).