Dante Alighieri, ‘spariti’ i soldi del terremoto | Sindaco “Useremo quelli del Miur per nuove scuole”

Cancellati i circa 10 milioni di euro previsti inizialmente il polo scolastico di San Paolo e quindi per la ricostruzione delle scuole “Dante Alighieri” e “Prato Fiorito”. Il provvedimento, secondo quanto trapela, è stato firmato giovedì pomeriggio dal commissario straordinario alla ricostruzione Piero Farabollini, che quindi con un colpo di spugna ha definanziato la ricostruzione delle scuole di Spoleto più danneggiate dal sisma del 2016, una media e una materna.

I due plessi terremotati erano stati inseriti nel primo piano straordinario di ricostruzione delle scuole, che comprendeva anche la ricostruzioni della scuola media Carducci di Foligno, della Carducci – Purgotti di Perugia e della scuola elementare di Bastardo. Per questi tre istituti i lavori, con ritardi enormi ed in alcuni casi problemi burocratici, sono iniziati. A stoppare l’avvio del cantiere spoletino nei mesi scorsi, invece, era stata la nuova amministrazione comunale guidata da Umberto de Augustinis che ha effettuato scelte politiche ben diverse: no al polo scolastico a San Paolo, ma ricostruzione (da chiarire ancora se con o senza demolizione) in loco sia per la “Dante” che per la “Prato Fiorito”.

Per poter finalmente avviare l’intervento sulle due scuole, però, il Comune di Spoleto da mesi aspettava un atto ufficiale proprio da Farabollini, che avrebbe dovuto ‘spostare’ i soldi previsti nel primo piano di ricostruzione delle scuole, autorizzando l’intervento richiesto dal sindaco de Augustinis (e chiarendo anche la questione delle spese della progettazione fatta). “Gli abbiamo scritto due volte, non ha risposto nessuno, quello della ‘Dante’ è ormai un caso politico, ne ho anche parlato con il Presidente Conte che ha detto che vedrà che potrà fare. Stiamo comunque studiando alcune soluzioni per gli studenti” spiegava giusto giovedì mattina il primo cittadino spoletino incalzato sul futuro della “Alighieri”. Poche ore dopo è arrivata la doccia fredda, con la comunicazione, appunto, che i soldi in questione (gli atti ufficiali del commissariato alla ricostruzione parlano di 9,6 milioni di euro) non sarebbero più a disposizione, anche se al momento non c’è traccia di documenti ufficiali.

Se, quindi, appare chiaro che gli studenti della scuola media di via Don Pietro Bonilli dovranno rimanere ospiti della “Pianciani”, nonostante qualche malumore sulla situazione era emerso nei mesi scorsi, il Comune ha in mano un piano B. Il sindaco de Augustinis indica come possibile soluzione “il piano del Miur per la costruzione di due nuove scuole al centro di Spoleto, una pratica che è in capo alla Regione“.

Si tratta dei 120 milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione, secondo quanto annunciato dal ministro Bussetti il 6 maggio scorso, “per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico degli edifici scolastici”, mirando ad “accelerare gli interventi nelle scuole delle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)“.

“Il Decreto Ministeriale – spiegava il ministero in una nota – avvierà la definizione di un piano di costruzione di nuove scuole e di messa in sicurezza e adeguamento sismico di quelle già esistenti, nelle zone sismiche 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche a seguito delle verifiche di vulnerabilità già autorizzate ed effettuate nei mesi scorsi dal Miur”.

Con questi fondi, quindi, potrebbero essere finalmente ricostruite la “Dante Alighieri” e la “Prato Fiorito”, anche se bisognerà leggere il testo del decreto ministeriale per capire se effettivamente questo tipo di intervento può essere autorizzato e finanziato. Al momento il decreto è al vaglio della Conferenza Stato – Regioni. E dovrebbe essere proprio la Regione Umbria, poi, a gestire i finanziamenti in questione, una volta assegnati. Alcune certezze sembrano però esserci: i tempi per riportare in una sede più consona gli studenti dei due plessi non saranno brevi. E viene anche da pensare che i fondi che arriveranno per Spoleto grazie a questo nuovo piano ministeriale avrebbero potuto essere utilizzati per interventi ulteriori rispetto alla “Dante” ed alla “Prato Fiorito”.

