Dall'Accademia Terni all'Atalanta | Il sogno si avvera per il giovane Mogavero - Tuttoggi

Ancora una ciliegina sulla torta neroverde che stà andando oltre ogni aspettativa. Non bastava il nuovo Accademia Stadium, non bastavano i risultati delle tre principali categorie a lottare per il titolo nei rispettivi campionati.

Al settore giovanile neroverde si stanno interessando realtà “storiche” del calcio professionistico nazionale, dopo i vari interessamenti della Pistoisee per Amici e Massarelli (classe 2004), dell’ Ascoli Calcio per Luis Bracaj (classe 2004) Bartolucci e Placzkoski (classe 2005), della US Salernitana per Zomparelli e Brunetti (classe 2004), dopo la tre giorni di Janzel Principi con la Fiorentina, arriva anche l’occasione per il nostro Niccolo’ Mogavero.

Niccolo’ classe 2007, ma già in pianta stabile con l’Under 15 con due anni di anticipo, ospite dell’ Atalanta Bergamasca Calcio, al centro sportivo di Zingonia.

Brilla di luce propria il Presidente Arcangeli: “E soltanto da un paio di anni che mi sono avvicinato al mondo del calcio dilettantistico, ma negli ultimi tempi mi ci sono davvero “tuffato” anima e corpo, abbiamo fatto degli investimenti importanti per i nostri ragazzi, senza lesinare sacrifici anche dal punto di vista economico, ma queste sono le soddisfazioni che ci ripagano alla grande. Mi sento di ringraziare e complimentarmi anzitutto con il mio staff tecnico, non avrei mai pensato di poter trovare a livello dilettantistico un tale grado di serietà e professionalità”.

Per Niccolò sarà un’ esperienza sicuramente da ricordare, partito alla volta di Bergamo accompagnato dal DS Romeo Papini e dal responsabile tecnico Marco Laureti.