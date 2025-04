Dalla comunità ponteggiana l’ultimo saluto ad Amelia Palmerini

La comunità ponteggiana si è raccolta nella chiesa parrocchiale per dare l’ultimo saluto ad Amelia Palmerini, morta all’età di 95 anni.

“95 anni non sono troppi…sono tanti…ma di Amelia ce ne vorrebbero altri 1000 anni. Non so dove finiranno le anime, voglio credere e sperare che si ritrovino, però sono certa che la sua anima resterà anche in me, perché è una parte di me. Ironica, divertente, ma soprattutto intelligente, giusta ed equilibrata…sono sicura che tutte le persone che l’hanno conosciuta hanno imparato qualcosa da lei. Il più grande complimento che mi possono fare è “Sei come la tu nonna”! ed io mi impegnerò ad esserlo sempre! Ciao nonna, Giulia”. Con queste parole Giulia Palmerini ha salutato la nonna.

Anche Antonello Palmerini, con brevi ma significative parole, ha ricordato la mamma e quanti le sono stati vicino fino alla fine. Ricordando l’oretta di Parco Pascoletti, che Amelia era solita trascorrere per salutare e parlare con le tante persone che la conoscevano e apprezzavano il suo sorriso e la sua ironia.

Amelia Gardi aveva fondato insieme al marito Rino Palmerini le aziende Palmerini, che da un piccolo negozio si sono sviluppate fino alle attuali attività di ricambi auto, oleodinamica, revisioni presenti in Umbria e Centro Italia. Molti ancora ricordano la giovane Amelia portare in biciletta le bombole del gas domestico a tutte le famiglie di Ponte San Giovanni.

Sempre presente in azienda e alle iniziative socio culturali dell’associazione “Pro Ponte, insieme per vivere” e “Pro Ponte Etrusca onlus” per stare accanto ai familiari e al pubblico numeroso e partecipe di questo aspetto della vita di Ponte San Giovanni, che lei aveva visto crescere. Una crescita e uno sviluppo cui lei e le aziende Palmerini hanno certamente e validamente contribuito e accompagnato.