Dalla Caritas un ambulatorio dentistico a disposizione dei bisognosi del territorio

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Non solo mensa: la Caritas di Foligno amplia ancora di più la sua offerta di strutture e servizi per il territorio, e da oggi, i bisognosi avranno a disposizione anche un moderno ed attrezzato ambulatorio dentistico. La struttura è stata ufficialmente inaugurata questa mattina dallo stesso Vescovo della Diocesi di Foligno, Monsignor Gualtiero Sigismondi, insieme al direttore della Caritas Diocesana Mauro Masciotti. Presenti anche la vicesindaco Rita Barbetti e l’assessore ai Servizi Sociali Maura Franquillo.

L’ambulatorio si trova nella frazione di San Giovanni Profiamma, in via Casebasse, si tratta di una villetta di recente costruzione, in stile umbro, con ogni comfort e dettagli curati nei minimi particolari sia esternamente che internamente.

Il piccolo casolare era l’abitazione di Filippo Cirocchi e di Ornella Tulli, che lo hanno concesso in uso all’Ufficio Pastorale della Diocesi, vincitori – tra l’altro – dell’ultima edizione del Premio della Bontà.

Tra i protagonisti della bella storia, anche l’istituto professionale ‘Orfini’ presente con la vicepreside Roberta Camilli.

A curare le dentature dei bisognosi saranno infatti la stessa Ornella, in sinergia con gli studenti del professionale che di recente ha avviato un indirizzo odontotecnico. Chi vorrà specializzarsi, potrà farlo anche se fuori comprensorio e sarà ospitato proprio dalle strutture gestite dall’Ufficio Pastorale della struttura di San Giacomo.

“Con quest’ambulatorio – ha sottolineato il direttore Masciotti – non ci vogliamo sostituire alla Asl ma dare una mano per quanto possibile. Sarà aperto a chi vive situazioni di difficoltà, che potranno usufruire dei servizi che la struttura offrirà attraverso il centro di ascolto”. “L’obiettivo – ha proseguito Masciotti – è quello di ampliare, nel giro di qualche anno, quest’esperienza anche ad altri spazi cittadini, come l’ex Casa del ragazzo e i locali del Sacro cuore. Per questo mi appello alla comunità, affinché altri professionisti si uniscano alla squadra diretta da Ornella Tulli”.

Non solo ambulatorio dentistico, ma grazie alla disponibilità di Patrizia Ciarma, sarà offerto anche il serivizio di orientamento sanitario, mentre Elisabetta Tricarico fornità quello di psicologia e psicoterapia, Alessandra Valentini si occuperà di optometria.

Il Vescovo, monsignor Gualtiero Sigismondi ha sottolineato che “la prima cosa che salta all’occhio, è che quello utilizzato non è materiale di scarto, ma è nuovo. E questo sottolinea la grandezza dell’operazione che è stata messa in piedi. La carità – ha aggiungo il Vescovo – è cura dei dettagli, come può essere, ad esempio, la cura dei denti, e non di facciata. La carità deve arrivare al dettaglio per essere tale”.

“Essere qui, oggi – ha detto la vicesindaco Rita Barbetti – riempie il cuore di speranza per il futuro. Quest’ambulatorio è una boccata di aria pura, una luce in fondo al tunnel e noi non possiamo che dirci orgogliosi di appartenere ad una comunità come questa”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa