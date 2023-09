Dal progetto Valnerina green ‘scorre’ il Festival delle acque, presentata la prima edizione - Tuttoggi.info

In programma sabato 16 e domenica 17 settembre a Cerreto di Spoleto esposizioni, approfondimenti, laboratori, spettacoli, trekking e bike tour

La Valnerina è uno scrigno che racchiude forse i più bei tesori ‘verdi’ dell’Umbria, da raccontare e valorizzare attraverso diverse progettualità come ‘Valnerina green’, che vede impegnati i Comuni di Scheggino, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Sellano e Vallo di Nera nel promuovere le peculiarità dei rispettivi territori sul filo conduttore del benessere, ciascuno con una propria iniziativa.

A presentare il progetto, mercoledì 6 settembre a Perugia, è stato Tullio Fibraroli, sindaco di Sant’Anatolia di Narco, Comune capofila del progetto, e presidente del Bim Cascia-Valnerina. Accanto a lui Paola Agabiti, assessore al Turismo della Regione Umbria, e Giandomenico Montesi, sindaco di Cerreto di Spoleto, borgo che ospiterà la prima edizione del Festival delle acque sabato 16 e domenica 17 settembre, secondo degli eventi di Valnerina Green, finanziato attraverso il bando ‘Umbriaperta: avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali – Progetto finanziato con risorse FSC’. Dopo ‘BenEssere donna’, tenutosi a Scheggino in luglio, dunque, il testimone passa a Cerreto di Spoleto; a ottobre sarà la volta di ‘Benessere a Sant’Anatolia di Narco’ e ‘Natura e Cultura’ a Sellano, mentre a novembre è in programma ‘Benessere e bosco’ a Meggiano di Vallo di Nera.

Il Festival delle acque metterà al centro, appunto, l’acqua come ‘elemento di vita, sport e benessere, valore e risorsa’, protagonista indiscussa dell’economia di questo territorio. Nel corso del Novecento, infatti, è stata valorizzata la forza motrice delle acque per produrre energia idroelettrica, si sono sviluppati allevamenti di troticoltura e attività di imbottigliamento delle acque oligominerali, nonché attività sportive come la pesca a mosca e la pesca no-kill, trekking escursionistici ed esperienziali e strutture termali.

“Il Festival delle acque – ha spiegato Montesi – si pone l’obiettivo di valorizzare il rapporto del tutto peculiare di Cerreto di Spoleto con l’acqua, sorgiva, del fiume e termale, rapporto che fa del suo territorio il contesto ideale per la realizzazione di questo evento. Nelle due giornate ci sarà spazio per l’approfondimento culturale con il convegno di apertura sabato 16 alle 10 ‘Acqua, valore e risorsa’. Previste poi degustazioni, trekking, laboratori per grandi e bambini e spettacoli. Mostreremo tutto quello che in maniera sostenibile si può fare con questa risorsa”.

Il programma prevede, quindi, spazi espositivi e dimostrativi in piazza Pontano nel ‘Water Village’, aperto dalle 15 alle 20 il sabato e dalle 9 alle 19 la domenica. Qui sarà possibile ammirare anche la mostra di quadri a cura di Roberto Messori, nella sala del teatro Comunale. Il sabato, poi, in piazza Pontano sono previste degustazioni di trota alle 13.30, a cura di Associazione turistica Pro-Cerreto e azienda ittica Tranquilli, e di prodotti tipici alle 19, a cura dell’associazione turistica Pro-Cerreto.

Per gli amanti delle attività all’aria aperta c’è la possibilità di partecipare anche a ‘Trekking le vie dell’acqua: cultura, sapere e sperimentare’, con due diversi itinerari sabato alle 15 e domenica alle 19 su prenotazione (Fabio, 328.4132819) e ‘Bike tour le vie dell’acqua: sostenibilità e scoperta’, domenica alle 9, sempre su prenotazione (Francesco, 338.2973966). Inoltre c’è l’iniziativa a cura di Legambiente, ‘Alla scoperta e conoscenza della vita sul fiume Nera’, sabato e domenica dalle 15 alle 16, con laboratori e attività per grandi e piccini direttamente sul fiume Nera nei pressi del ristorante ‘Il Casaletto’, su prenotazione (Marco: 389.5766334).

Per i bambini, inoltre, c’è il ‘Water park’, un’area attrezzata con gonfiabili nel piazzale antistante l’istituto scolastico in via dante Alighieri, dove domenica alle 18 ci sarà uno spettacolo con le bolle e animazioni varie. Non mancheranno le dimostrazioni di pesca a mosca sul fiume Nera, nel tratto di confluenza con il Vigi, sabato alle ore 17 e domenica alle ore 11, 13 e 17, a cura della Pro Loco borgo Cerreto – Ponte Aps, con degustazioni di prodotti tipici (prenotazioni: 3895766334); e ancora, tante risate con lo spettacolo ‘A tutto Tondo’ dell’artista Dado, sabato alle 21.30 in piazza Pontano. Chiuderà il Festival uno spettacolo acquatico, sempre in piazza Pontano, domenica alle 18.30.

“Questo e gli altri eventi del progetto, che vedono la cabina di regia affidata alla Regione Umbria – ha affermato Agabiti – consentono di riflettere su temi importanti come la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio. L’acqua è un bene primario e importante per la Valnerina oltre che elemento di attrazione turistica. Ci saranno nuovi bandi, quindi nuove occasioni per intercettare risorse e finanziare progetti validi che hanno ricadute in termini sociali ed economici sui territori”.