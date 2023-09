Dal nuoto alla musica, docente del Conservatorio di Terni vince ai mondiali master di nuoto: "Nella vita bisogna scegliere almeno due attività" - Tuttoggi.info

Oro nei 200 misti, oro nei 200 rana, argento nei 100 rana, argento nei 50 rana: la professoressa Petracchi, nonostante gli impegni legati alla musica e all'insegnamento, si è distinta in mezzo a tanti ex agonisti e agonisti di tutto il mondo.

Dal nuoto alla musica: Daniela Petracchi, docente di Violoncello del Conservatorio Briccialdi di Terni, ha vinto medaglie d’oro e argento ai campionati mondiali master delle discipline acquatiche a Fukuoka, in Giappone.

Un risultato inatteso, ma neanche troppo: “Speravo in bronzo, sapevo di potercela fare; il mio allenatore, negli ultimi giorni, ha sperimentato un allenamento nuovo che ha dato i suoi frutti”. E’ soddisfatta, ovviamente, la professoressa intervistata Tuttoggi.info: la musica le ha insegnato che il sacrificio paga, non solo nelle sale della Royal Albert Hall di Londra, dove si è esibita.

Oro nei 200 misti, oro nei 200 rana, argento nei 100 rana, argento nei 50 rana: i risultati sono eloquenti. La professoressa Petracchi, nonostante gli impegni legati alla musica e all’insegnamento, si è distinta in mezzo a tanti ex agonisti e agonisti di tutto il mondo. La passione della sua vita, però, è la musica. “Ho iniziato a nuotare da piccola, poi ho dovuto interrompere per suonare”, racconta Daniela Petracchi. “Ho ripreso ad allenarmi in piscina per motivi di salute, mi sono di nuovo appassionata e sono tornata a livelli alti grazie al mio allenatore”.

“Nella vita bisogna scegliere almeno due attività”: è questa la ricetta del successo secondo l’insegnate del Conservatorio ternano, che ha ricevuto i complimenti anche dal maestro Uto Ughi.