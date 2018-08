Dai varchi elettronici 44 multe al giorno dall’inizio dell’anno, sino a luglio circa 9000 sanzioni

Quarantaquattro multe al giorno: tante ne hanno ‘beccate’ i folignati – e non solo – in soli sette mesi: dal primo gennaio al 19 luglio scorso.

Una media impressionante, a dimostrazione del fatto che i tanto temuti varchi elettronici continuano a mietere vittime. Una vera e propria ‘strage’ di verbali, considerando per l’esattezza 8.799 multe senza conteggiare l’ultimo mese e considerando che manca ancora un quadrimestre.

La maggior parte degli automobilisti vengono ‘pizzicati’ dall’occhio elettronico di via Garibaldi, che ha fatto registrare il boom di multe. Da lì arriva oltre un terzo delle sanzioni totali, sfiorando circa il 40%

Nonostante tutto però, una certa ‘confidenza’ con i varchi si comincia a registrare: il secondo semestre dello scorso anno le multe erano state 11.500 mentre ora ci si assesta entro le 9.000 ma c’è da tener conto che nel periodo estivo ci sono meno persone in città, e si implementa l’utilizzo di mezzi alternativi come la bicicletta.

Non solo, lo scorso anno era in funzione anche il varco tra via Benedetto Cairoli e piazza Sann Francesco, poi disattivato. In base a ciò la flessione diventa sostanzialmente poco significativa.

Altro dato interessante riguarda i ciclomotori: scooter, motorini e motociclette sono incappati in 473 sanzioni per accessi non autorizzati, si tratta comunque di una fetta di oltre il 5% del totale.

