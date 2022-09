Da lunedì gli abbonamenti liberi per la Nord, alla prova la cura Baldini

In questa fase saranno emessi solo abbonamenti in Curva Nord (no altri settori). Da lunedì 3 ottobre sarà possibile sottoscrivere abbonamenti in tutti i settori dello stadio.

L’Ac Perugia consiglia di presentarsi in biglietteria con il modulo di sottoscrizione abbonamento già compilato per velocizzare la procedura.

L’abbonamento è ovviamente valido solo a partire dalla gara Perugia-Sudtirol.

In vista della gara Perugia-Pisa sarà necessario acquistare il tagliando anche se in possesso di abbonamento in Curva Nord.

Qui di seguito i prezzi già decurtati delle 4 gare:

FASE LIBERA: 144 euro intero / 119 euro donna / 119 euro over 65 / 94 euro under 14

ORARI BIGLIETTERIA

– da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ribadiamo che il giorno gara (sabato 1 ottobre) non saranno emessi abbonamenti e la biglietteria osserverà l’orario continuato 10-14:15 (salvo variazioni imposte dalle autorità).

PARTITA PERUGIA-PISA – BIGLIETTI

Ma in tanto c’è da pensare alla gara di sabato 1° ottobre, che vedrà al Curi il Perugia affrontare il Pisa. Una sfida tra due formazioni che qualche mese fa disputavano i playoff sognando la Serie A e che oggi si trovano, rispettivamente, al quart’ultimo e all’ultimo posto di B.

A partire dalle ore 16 di lunedì 26 settembre sarà possibile acquistare, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticktone i tagliandi per la gara Perugia-Pisa, in programma sabato 1 ottobre ore 16:15 stadio “Curi”.

Da mercoledì 28 settembre ore 16 in vendita anche presso la biglietteria dello stadio.

Si consiglia di portare con sé la carta di identità e non la patente.