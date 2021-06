Da Cinecittà a Costacciaro, ecco il 1° 'Tito Film Festival', madrina sarà Claudia Gerini - Tuttoggi

Conto alla rovescia per la manifestazione cinematografica in programma a Costacciaro il 16 e 17 luglio prossimi

Conto alla rovescia per il 1° Tito Film Festival, manifestazione cinematografica in programma a Costacciaro il 16 e 17 luglio prossimi.

La kermesse – organizzata dall’Associazione Pro Costacciaro, in collaborazione con l’Istituto Luce e il patrocinio di Rai Cinema – prende il nome da Tito Marconi, originario proprio di Costacciaro, che fu Presidente di Cinecittà nel 1948 e dal 1950 al 1958.

La piccola comunità del borgo umbro, grazie all’impulso di Marconi, è stata un grande indotto di manodopera per Cinecittà, con numerose maestranze che provenivano proprio da Costacciaro. Se per decenni, dunque, la direzione è stata da Costacciaro a Cinecittà, oggi con questo evento si celebra il percorso inverso, da Cinecittà a Costacciaro, riportando a casa, nel suo luogo d’origine, quell’immenso bagaglio di arte, sapere e ricordi che hanno fatto sì che la storia di un grazioso borgo umbro si intrecciasse per sempre con la storia del cinema mondiale.

Per il programma degli eventi c’è da attendere ancora qualche giorno (quando avrà luogo la conferenza stampa di presentazione), ma una cosa è già certa: la nota attrice Claudia Gerini sarà madrina del Festival. Dal grande schermo arriveranno anche altri ospiti che arricchiranno le giornate con masterclass e talk di approfondimento.

Intanto per i giovani registi è possibile fino al 1° luglio iscriversi al concorso per la miglior opera under 35 e provare a vincere il primo premio del valore di 3.000 euro. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’evento titofilmfestival.it e sui canali Facebook e Instagram dedicati.