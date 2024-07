Da Capossela a Lenny Kravitz, inizio esplosivo per Umbria Jazz LE IMMAGINI

In tre concerti 18mila presene al Santa Giuliana e musica in programma e improvvisata nelle piazze e nelle vie del centro

Dal concerto di apertura con Vinicio Capossela all’esibizione di Lenny Kravitz davanti a 11mila spettatori all’Arena Santa Giuliana, dove in tre esibizioni si sono contate 18mila presenze. E’ stato un inizio col botto per l’edizione 2024 di Umbria Jazz. In un weekend che ha visto il centro storico animarsi di esibizioni in cartellone e artisti di strada che non hanno perso l’occasione di esibirsi vicino a mostri sacri della musica mondiale.

Un successo per il quale il Comune di Perugia ha voluto ringraziare tutta la macchina organizzativa di Umbria Jazz, la governance e tutto personale e i tecnici impegnati per il meraviglioso avvio del festival nel cuore di Perugia.

“Il primo week-end di Umbria Jazz – si legge in una nota di Palazzo dei Priori – ha rappresentato un momento straordinario di musica, cultura e condivisione, che ha saputo coinvolgere cittadini e visitatori, regalando emozioni indimenticabili”.

“Rinnoviamo la nostra gratitudine – prosegue la nota – e auguriamo un proseguimento altrettanto entusiasmante per il resto del festival, nella certezza che continuerà a regalare momenti di grande bellezza e intensità”.

Gli orari del Minimetrò

Dal Comune ricordano gli orari del Minimetrò fino a domenica 21 luglio, con il prolungamento fino alle ore 01:45 (ultima corsa). Inoltre, domenica 21 luglio l’orario di apertura sarà anticipato alle ore 8:30.

Disponibile anche un servizio speciale autobus dalle ore 16:00 dalla stazione di Pian di Massiano.

Mercoledì 17 luglio ore 12:00, presso la stazione di Pian di Massiano, è prevista l’esibizione dei Funk Off che avrà inizio alle ore 11:30 da Corso Vannucci.

(immagini ufficio stampa Comune di Perugia)