Da anni si scambia per lui addebitandogli tasse e multe, lo riconosce per strada e lo fa arrestare

Gli operatori si sono quindi messi alla ricerca della persona segnalata che è stata trovata, poco dopo, in via San Galigano. Fermato dagli agenti, il cittadino straniero – classe 1969 – alla richiesta di fornire le proprie generalità, si è presentato con i dati anagrafici della vittima. È stato a quel punto accompagnato in Questura per una compiuta identificazione e gli accertamenti del caso. Giunti presso gli uffici di polizia, il 53enne, ha dichiarato agli agenti le sue generalità.

Dagli accertamenti, è emerso che era gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica e per resistenza a pubblico ufficiale.

Terminate le attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità e deferito in stato di libertà per i reati di sostituzione di persona e calunnia. L’indagato, su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura fino all’udienza, che ha convalidato l’arresto.

Nei confronti dell’uomo è stato, inoltre, emesso un ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni.