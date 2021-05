Cybersecurity e rischio digitale, se ne parla al Rotary Foligno

Incontro con l'avv. Paolo Spacchetti, la dr.ssa Giorgia Cirifino ed altri esperti sulle misure di sicurezza per privati cittadini e aziende

Il Rotary Club di Foligno, presieduto dal dott. Alessandro D’Ingecco, di concerto con l’attuale Direttivo, ha organizzato un appuntamento per venerdì 28, sulla piattaforma Zoom con inizio alle ore 19 dal titolo “Cybersecurity e consapevolezza dei nuovi scenari di rischio digitale”.

A parlare del tema i soci Paolo Spacchetti e Giorgia Cirifino, rispettivamente avvocato e consulente assicurativo, i quali affronteranno i molteplici aspetti che impongono a privati ed aziende di adottare misure di sicurezza per la conservazione, gestione e trasferimento dei “dati”, il vero ed attuale patrimonio, oggetto di sempre maggiori attacchi e minacce provenienti dal web per impadronirsene.

Nello specifico l’avv. Spacchetti si soffermerà ad illustrare il fenomeno dei cyberattack, le difese e le precauzioni da adottare e le nuove categorie di danni che, imprese e persone fisiche, subiscono, dalle gravi conseguenze di ordine economico e strategico.

La dott.ssa Cirifino illustrerà, in maniera complementare, le recenti polizze assicurative che garantiscono il risarcimento a seguito del danno procurato da un attacco hacker e le condizioni di operatività delle stesse, che presuppongono l’adozione per l’assicurato, di sistemi di sicurezza ed un’adeguata formazione per conoscere e prevenire azioni nell’ambito dei propri device che possano agevolare i malintenzionati della rete.

Ospiti dell’incontro anche altri esperti e professionisti del settore per dare vita ad un dibattito e confronto utile agli approfondimenti della materia.