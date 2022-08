Curi, Nord in ricostruzione ma il prato è un campo “arato”

L'esordio casalingo del Perugia di Castori contro l'ambizioso Parma giocato su un terreno indegno per una sfida di B

Che all’esordio in B al Curi, i Grifoni avrebbero giocato con un cantiere dietro la porta della Nord e i gruppi ultras a tifare, con il consueto entusiasmo, dalla Gradinata, lo si sapeva. I lavori per la ristrutturazione del cuore del tifo biancorosso dovrebbero terminare, da cronoprogramma del Comune, a metà settembre.

Certo, giocatori e tifosi non si aspettavano di trovare un terreno di gioco ridotto in quelle condizioni. O meglio, che il manto del Curi non sia al meglio non è purtroppo una novità, da anni. Nonostante, ad ogni pausa estiva, vengano annunciati interventi per aumentare il drenaggio del terreno. Che negli anni ruggenti del Grifo era tra i più invidiati d’Italia (votato come il migliore, nel 2001, dai calciatori della Nazionale), per poi finire già nel 2018 al terzultimo posto che nella classifica stilata nel 2018 dalla Lega B.