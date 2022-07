Curva Nord, montati i primi gradoni: l’andamento dei lavori VIDEO

E nel frattempo proseguono i lavori alle fondamenta e per la realizzazione dei nuovi bagni.

I tempi

Sotto il sole di questa caldissima estate si lavora senza sosta per aprire la Curva Nord ai tifosi nel pieno della sua capienza. Secondo il cronoprogramma del Comune, il termine dei lavori è previsto per la metà di settembre. Il Perugia giocherà senza la Nord le gare interne contro Parma e Bari. E probabilmente anche la partita contro l’Ascoli, visto che una volta completati i lavori per l’apertura della Nord occorrerà comunque il collaudo al termine del quale sarà dato il nullaosta.