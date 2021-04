Cuochi d'Italia, Matteo Manfucci non si ferma. Batte il Trentino e va in semifinale - Tuttoggi

Terza vittoria consecutiva per l'aspirante chef 19enne di Città di Castello

Non si ferma più Matteo Manfucci. Il 19enne aspirante chef di Città di Castello infila la terza vittoria consecutiva a Cuochi d’Italia Under 30, il popolare torneo culinario tra regioni in onda su Tv8.

Dopo aver sconfitto Sardegna e Sicilia stavolta il rappresentante dell’Umbria ha battuto anche la concorrente del Trentino Alto-Adige, conquistando così la semifinale della competizione.

La gara di andata con i prodotti dell’Umbria ha visto protagonista la castagna di Montebibico, che Matteo ha abbinato alla grande in una zuppa con la fagiolina del Trasimeno. Cantando “‘O surdato ‘nnammurato” con la sua voce da tenore, il tifernate ha conquistato 15 punti (un 7 e un 8) contro i 14 dell’avversaria.

Nella manche di ritorno il cuoco canterino è stato messo di fronte a ricotta e trota trentine, dosando con maestria un difficile abbinamento che gli è valso altri 15 punti (un 7 e un 8) mentre la sfidante si è fermata ancora a 14. Il risultato finale dice Umbria 30 – Trentino 28.

Matteo Manfucci si giocherà ora l’accesso alla finale di Cuochi d’Italia. Per rivederlo ancora nella sua nuova sfida non resta che sintonizzarsi di nuovo su Tv8 giovedì 22 aprile alle 19.30