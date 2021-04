Matteo Manfucci super a Cuochi d'Italia. Cucina cantando e vola al 3° turno - Tuttoggi

Il 19enne di Città di Castello ha già battuto Sardegna e Sicilia portando anche il canto lirico nella trasmissione culinaria dedicata agli Under 30

Dopo l’exploit di Rosita Merli, l’Umbria ha trovato un nuovo protagonista a Cuochi d’Italia. Matteo Manfucci, aspirante chef di Città di Castello, si sta infatti mettendo in mostra nell’edizione ‘Under 30’ del programma culinario di Tv8, e non solo per le sue doti ai fornelli.

Già forte del trionfo al primo turno contro la Sardegna, stasera (12 aprile) il 19enne tifernate si è imposto anche contro la Sicilia col punteggio di 35-32. Nel turno di andata Matteo ha infatti conquistato 17 punti (un 8 e un 9) “umbrizzando” una bruschetta con carne d’asino ragusano mentre nella manche di ritorno si è meritato un grande 16 (doppio 9) valorizzando il tartufo nero di Norcia con uno sformatino.

Matteo, fisarmonicista dall’età di 7 anni e studente al conservatorio di Perugia, è il primo concorrente ad aver portato il canto lirico nella trasmissione: durante la gara culinaria, anche dietro le richieste dei giudici e del conduttore Cristiano Tomei, il giovane ha intonato due famosi brani di Claudio Villa (“Granada” e “Mamma“) con la sua splendida voce da tenore.

Per vedere Matteo Manfucci alle prese con nuovi piatti nel terzo turno del torneo (dove se la vedranno i 6 giovani più forti d’Italia), non resta che aspettare la puntata del prossimo 19 aprile, alle ore 19.30, su Tv8.