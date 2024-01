Cucinelli, nel 2023 ricavi per 1.139,5 mln e il fatturato più alto si sempre - Tuttoggi.info

Alla chiusura della Borsa l’azienda Brunello Cucinelli ha inviato la nota relativa all’analisi, da parte del Cda, dei dati preliminari di ricavi e indebitamento finanziario al 31 dicembre 2023. I risultati annuali completi e definitivi dell’esercizio 2023 saranno poi esaminati e approvati dal Cda nella riunione prevista per il 14 marzo prossimo.

Nell’anno che si è appena concluso, con il fatturato più elevato della storia della casa di moda, i ricavi ammontano a 1.139,5 milioni di euro, in crescita del +23,9% (+26,0% a cambi costanti). In particolare, il quarto trimestre 2023 ha riportato il migliore risultato di sempre in valore assoluto, con ricavi pari a 321 milioni di euro, in crescita del +15,6% rispetto allo scorso anno.

Le ragioni del successo

Tra le ragioni del proprio successo, la casa di moda indica l’esclusività, che ha rappresentato un elemento fondamentale nel lusso assoluto, con la domanda di prodotti rari e di altissima qualità. Il focus sul posizionamento nella fascia più alta del settore luxury, con un’offerta caratterizzata dall’altissima artigianalità dei manufatti. Il riconoscimento di Brunello Cucinelli quale brand di lifestyle, con un solido fondamento nel Ready to Wear, espressione di un gusto riconoscibile e allo stesso tempo sobrio ed elegante.

I canali di vendita

Prendendo come base di comparazione del quarto trimestre dello scorso anno – che già aveva

riportato eccellenti risultati, con una crescita complessiva del +32% e un aumento del canale wholesale

pari al +53% – il risultato raggiunto acquista un valore ancora più importante. Pur in presenza di questa base di comparazione, entrambi i canali sono cresciuti in questa ultima parte dell’anno, portando la crescita per il canale Retail sull’intero anno al +30,2% e per il canale Wholesale al +13,4%.



Complessivamente, il canale Retail pesa il 65,5% (di cui circa il 10% realizzato all’interno dei Luxury

Department Stores), e quello Wholesale il 34,5%.

L’azienda sottolinea l’incremento equilibrato e bilanciato del fatturato registrato in tutti i mercati (Americhe +20,8%, Europa +16,8%, Asia +40,4%). E questo, almeno per il momento, a dispetto delle previsioni di contenimento futuro del mercato del lusso in Cina.

Le aspettative per il 2024

Anche se per il 2024 la casa di moda prevede una crescita ancora a due cifre, pur più contenuta: l’asticella viene infatti fissata a +10% (lo stesso previsto per il 2025) “con marginalità e utile molto interessanti, all’interno della nostra idea di crescita garbata e sano profitto”.

L’inizio delle vendite della Primavera Estate 2024 è molto positivo e segue una bellissima raccolta

ordini, cosa che fa prospettare un primo semestre molto interessante. “Siamo inoltre decisamente

soddisfatti – prosegue la nota dell’azienda – della campagna vendita in corso per la collezione Autunno Inverno 2024″.

Sarà rafforzata la presenza del brand Brunello Cucinelli nel mondo, attraverso nuove aperture e ampliamenti o rinnovamenti di spazi già esistenti.

La situazione finanziaria

L’indebitamento finanziario netto caratteristico mantiene una parità rispetto all’anno precedente, con un valore al 31 dicembre 2023 pari a circa 7 milioni di euro.

Brunello Cucinelli: confermiamo la nostra grande positività

Questo il commento di Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di moda:

“Si è concluso un altro anno che noi definiamo particolarmente significativo e nobile per il brand,

con un aumento di fatturato del 23,9% e, vista l’eccellente qualità delle vendite, ci attendiamo un ottimo

profitto. Ci onora inoltre l’immagine che la nostra Casa di Moda trasmette al mondo del lusso artigianale

e del lifestyle.

Gli ottimi ordini in portafoglio della collezione Primavera-Estate 2024 e l’eccellente partenza delle

vendite nelle nostre boutique e nei multibrand ci permettono la più ottimistica visione del primo semestre

di questo anno. In considerazione di tutto ciò, confermiamo la nostra grande positività per questo anno

dove immaginiamo una bella, gradevole e sana crescita intorno al 10%.

Per questo rivolgiamo a voi, che siete i nostri apprezzatissimi partner, alle giornaliste e ai giornalisti, agli

investitori e agli analisti, il più affettuoso ringraziamento e l’augurio che il nuovo anno sia per ognuno di

noi e per l’intera umanità ricco di serenità e di amore fraterno”.

Il titolo vola in Borsa

E nella giornata di oggi – lunedì 8 gennaio – il titolo Brunello Cucinelli è tornato a volare in Borsa, guadagnando il 2,29%, chiudendo le contrattazioni alla quotazione di 84,75 euro (82,85 all’apertura).