Cucinelli blinda le vetrine a New York, in Borsa attesa dopo il boom

Oggi vi porto sulla Madison Avenue, la via del lusso e dello shopping. In condizioni normali questa via sarebbe brulicante di vita e di persone. Adesso invece è tutto sbarrato, una situazione irreale dove regna la paure per i saccheggi. Devo dire che le barriere di Brunello Cucinelli sono diverse dalle altre. A New York ci sarà il coprifuoco fino a domenica, cioé dalle 8 di sera fino alle 5 di mattina non si potrà stare per strada.