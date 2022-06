Il Csi assegna discobolo d’oro a Mario Mingarelli

“Sempre in prima linea”

“A scuola, nelle società sportive, nei vari appuntamenti sportivi lui è stato in prima linea senza guardare l’orologio, dedicando tutto il tempo che aveva a disposizione ai ragazzi, allo sport in generale – ha detto Noli – Un uomo che ha sempre avuto tempo per tutti. Si è sempre impegnato per lo sport ma anche sul sociale e in politica, diventando assessore nella sua amatissima Nocera. È stato un esempio per tutti i giovani che hanno potuto apprezzare e vivere attraverso i suoi insegnamenti e la correttezza espressa in tutte le sue forme, uno sport sano, competitivo sì ma rispettando le regole e, soprattutto, l’altro“.

Ignozza: “Il mondo sportivo e del volontariato ha perso un grande protagonista”

Ha partecipato alla realizzazione del Palio delle scuole e alle varie iniziative di formazione Csi ed alla creazione del settore giovanile nelle società che ha allenato, Vis Foligno e Julia Spello Torre affiliate al Comitato Csi di Foligno. A ricevere il discobolo e la pergamena una commossa Rinaldina, moglie di Mario, e Moira sua figlia, insieme al genero del Mister e alle piccole nipotine, Bianca e Virginia. Presente anche il presidente del Coni, Domenico Ignozza che ha voluto ricordare il suo amico Mario. “Io e Mario abbiamo condiviso la gioventù. Siamo entrarti nelle stesso giorno nella caserma di Spoleto nel lontano 1972, cinquant’anni di conoscenza condividendo momenti di sport e di amicizia. Con la sua scomparsa il mondo sportivo e del volontariato ha perso un grande protagonista”.