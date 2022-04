Crotone – Perugia, formazioni e dove vederla

Le ultime sulla sfida dello Scida tra i pitagorici di Modesto e i grifoni di Alvini

Alle15.30 Crotone e Perugia si sfidano allo “Scida”. Per risalire la china di un campionato deludente i patagorici di Modesto. Per proseguire la rincorsa playoff i grifoni di Alvini. Una gara delicata per entrambi gli allenatori, tra due formazioni che hanno mostrato di saper fare buon calcio.

Qui Crotone

Modesto potrebbe confermare la stessa formazione che ha ben figurato contro il Monza. Con l’attaccante Maric sostenuto da Kone e Giannotti.

Qui Perugia

Alvini ha portato in Calabria tutta la rosa, nonostante Curado, Rosi, Murgia e Ferrarini non siano al meglio. Dubbi a centrocampo, anche in vista del prossimo appuntamento contro il Cittadella. Davanti occasione per Matos, che potrebbe essere affiancato da Olivieri, con D’Urso possibile alternativa.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni.

Crotone: Festa, Canestrelli, Golemic, Nodelcerau, Mogos, Awua, Estevez, Giannotti, Schnegg, Kone, Maric. All. Modesto.

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Ghion, Segre, Burrai, Lisi, Matos, Olivieri. All. Alvini.

Arbitro Camplone di pesca (Ayroldi Var, Prenna Avar).

Dove vedere Crotone – Perugia

La partita Crotone – Perugia (ore 15.30) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.