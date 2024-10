Crolla parete rocciosa, due auto 'liberate' dai vigili del fuoco | Video - Tuttoggi.info

Paura nel pomeriggio di venerdì ad Amelia dopo il crollo di una parete rocciosa, con due auto che sono rimaste bloccate nella zona. Nessuno è comunque rimasto ferito.

L’accaduto si è verificato in via del Monte: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento si Amelia ed il personale del comando provinciale di Terni con i Gos (gruppo operativo speciale).

I mezzi GOS hanno provveduto a rimuovere le pietre per liberare due autovetture, illese, rimaste bloccate all’interno dell’area. Sul posto anche per il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Amelia, il Vice Sindaco, il comandante dei carabinieri di Amelia e la polizia locale. La zona interessata dal crollo è stata transennata e interdetta, il capannone l’abitazione vicino all’area non erano fortunatamente utilizzati, mentre il piazzale veniva usato abitualmente come parcheggio.