Crisi di maggioranza ad Assisi, le (altre) forze di governo all’attacco del Pd: “Rifiutate diverse ipotesi di ricomposizione”

Dopo la dura missiva del Pd di Assisi, arriva la replica del resto della maggioranza: "Presa di posizione inaccettabile, si obbliga il sindaco a una scelta forzata: torniamo a dialogare"

A ventiquattr’ore dalla missiva del Pd di Assisi che chiede un rinnovamento nello slancio amministrativo della giunta e anticipa un possibile appoggio esterno con il ritiro di due assessori, dopo qualche criptico status su Facebook e commenti altrettanto criptici, arriva finalmente la risposta delle altre tre forze di maggioranza, spezzando un silenzio che diventava assordante.



Come già quelli del Pd, anche i toni della replica non sono granché concilianti. Al momento il sindaco Stefania Proietti ha scelto di non rispondere pubblicamente ai rimbrotti del secondo alleato di governo e non è chiaro se si sia fatta sentire riservatamente con il direttivo dem, ma intanto nero su bianco, Assisi Civica e Assisi Domani (che rispondono direttamente alla prima cittadina) e Movimento 5 Stelle fanno sapere di ritenere quella del direttivo piddino “Una presa di posizione inaccettabile”, con cui “si pretende di obbligare il sindaco a una scelta forzata indicando addirittura con nomi e cognomi” (la segretaria Claudia Ciombolini o il capogruppo Paolo Lupattelli. pena il ritiro dei due assessori attualmente in giunta e l’appoggio esterno), con “un’uscita infelice per i modi e i contenuti e ancora più incomprensibile anche alla luce di quanto sta avvenendo a livello nazionale e locale dove si ragiona e si lavora per costruire ‘campi larghi’”.

“Se si continua con questo atteggiamento da parte di un partito della nostra coalizione saremo costretti a ricordare ai cittadini come il Pd abbia rifiutato diverse ipotesi di ricomposizione della giunta restando su posizioni rigide senza affatto dimostrare la decantata ‘disponibilità e apertura’ e scaricando sul sindaco (non certo per la prima volta) tutto il peso della tenuta dell’intera coalizione”, le parole delle altre tre forze di maggioranza, anche se il finale è un appello affinché “cessi la politica degli ultimatum e si faccia strada un confronto serio e leale per continuare a realizzare i progetti che sono nel nostro programma di coalizione, progetti che hanno ricevuto il grande consenso dei cittadini e delle cittadine di Assisi alle ultime elezioni”. Il tutto senza dimenticare “i grandi appuntamenti che ci aspettano”, ossia gli ottocentenari, il turismo e il giubileo, eventi per cui “c’è bisogno – concludono Assisi Domani, Assisi Civica e M5S – non di rivendicazioni di parte, ma di grande lealtà e coesione per il bene della Città stessa”.