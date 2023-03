Partito Democratico di Assisi, lettera aperta al sindaco Proietti: “O si cambia o mani libere”

Dopo settimane di morrmorii e malumori, si apre ufficialmente il toto-giunta: il direttivo dei dem chiede "un deciso cambio di passo che ponga fine a mesi di stasi"

Dopo settimane di rumors, mormoriii, malumori e un’intervista a dicembre in cui dalle pagine di Tuttoggi.info la segretaria Claudia Ciombolini chiedeva chiaramente al sindaco di “far contare il PD molto più di quanto è stato considerato fino ad oggi”, segnalando anche i malumori per un’azione amministrativa ferma, il Partito Democratico di Assisi scopre le carte e chiede di porre fine ai tentennamenti lavorando per il bene della città.

E lo fa chiedendo uno slancio in avanti, con una lettera firmata da tutto il direttivo in cui si dice pronto a subentrare all’assessore Alberto Capitanucci (pronto a dimettersi per far spazio al rinnovamento) con due nomi pesanti: quello del capogruppo Paolo Lupattelli o in alternativa quello della segretaria Claudia Ciombolini. Tertium non datur, ossia una terza ipotesi non c’è: e se il sindaco scegliesse un altro nome, il Pd avrà quelle che si dicono le “mani libere” e oltre a ritirare le deleghe dei suoi tre assessori, voterà caso per caso in consiglio comunale.