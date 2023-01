Crisi al Comune di Todi, l'attacco di BLU "Ranchicchio non può rimanere al suo posto" - Tuttoggi

“Tutto nasce dalle ripetute, pubbliche denunce del consigliere comunale Serafini che hanno portato alla mozione di sfiducia che accusa l’assessore Ranchicchio di aver ricoperto cariche in situazione di incompatibilità, di aver dichiarato il falso e di aver assunto incarichi in base a autocertificazioni mendaci.

Riteniamo sia molto grave– aggiunge la nota stampa di BLU- che il sindaco Ruggiano, nonostante i risultati della Commissione di inchiesta, non abbia avuto il coraggio di chiedere le dimissioni all’assessore Ranchicchio, visto che l’assessore non ha avuto la dignità di offrirle nel rispetto dei cittadini e della città di Todi. Il sindaco ha ancora il tempo sufficiente per prendere la decisione che salvi la politica tuderte dall’ignominia.

L’assessore Ranchicchio non può rimanere al suo posto- conclude la nota di Bella Libera Umbria- Ancora più grave sarebbe che in mancanza delle dimissioni dell’assessore, il consiglio comunale confermi la fiducia al sindaco.