Le creazioni di 'Ceramiche Noi' conquistano Expo ed Emirati - Tuttoggi

Ceramiche Noi protagonista di una missione al Padiglione Italia di Expo 2022 a Dubai, durante il Forum sulla Cooperazione e la Sostenibilità “Cooperation for Sustainable Development”, promosso e organizzato da Legacoop Emilia-Romagna e Coopfond.

L’azienda di Città di Castello è stata ospite per evidenziare sia le buone pratiche di innovazione e sostenibilità, sia per presentare la nuova collezione ispirata a Raffaello, già presente in mostra alla pinacoteca tifernate.

Al termine della manifestazione un pezzo unico di Ceramiche Noi, realizzato con il connubio del Maestro Luca Baldelli, è stato donato in rappresentanza del Made in Italy artigianale e di grande qualità a S.E. Nicola Lener, Ambasciatore Italiano degli Emirati Arabi, presente alla serata di Gala svoltasi presso l’ M-Eating Restaurant. Proprio con il ristorante italiano in Expo, la cooperativa tifernate ha siglato una partnership e ha esposto le proprie creazioni.

“E’ stata un’esperienza davvero unica ed emozionante – sottolinea Lorenzo Giornelli, direttore commerciale dell’azienda e rappresentante della stessa a Dubai – poter presentare le nostre collezioni in una manifestazione così importante che tutto il mondo visita. Partecipare a questi eventi, alla presenza di altissimi livelli sia imprenditoriali che diplomatici, ci dà la forza per continuare ad andare avanti con più forza ed energia”.

Alla serata erano presenti oltre al Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti, molti dirigenti dell’Associazione e di CoopFond e vari rappresentanti di importanti cooperative e industrie. Proprio il numero uno di Legacoop ha presentato la cooperativa come “un esempio di grande valore, chiara testimonianza di come il modello cooperativo rappresenti uno strumento utile per salvaguardare, oltre che l’occupazione, patrimoni di competenze e saper fare, che danno prestigio e riconoscibilità al Made in Italy in tutto il mondo, esaltandone la qualità e la capacità di innovare”.

“Le parole del Presidente Lusetti ci onorano – dichiara Marco Brozzi, presidente di Ceramiche Noi – Siamo testimoni della buona cooperazione, quella che porta a risultati dopo lunghi sacrifici e tanto lavoro, il nostro ringraziamento, ovviamente oltre che a lui, va al direttore Generale di CoopFond Simone Gamberini, che per primi hanno creduto in Noi e oggi sono al nostro fianco per celebrare i traguardi raggiunti”.