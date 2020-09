Un caso di Covid19: al Frezzi l’anno scolastico inizia a distanza

Al Frezzi l’anno scolastico partirà con la didattica a distanza. A deciderlo all’unanimità, ieri, il consiglio d’Istituto dopo la scoperta di un caso di positività al Covid19 tra i collaboratori scolastici.

Un positivo al Covid19: slitta il ritorno in Aula

Il caso era di un positivo asintomatico, riscontrato nei controlli incrociati della Usl. Il problema è che ora anche tutti gli altri collaboratori, con cui il caso positivo è entrato in contatto, sono in quarantena e la scuola si ritrova senza collaboratori scolastici. “Sarebbe stato impossibile mantenere e garantire la sicurezza dei locali a partire da lunedì – spiega la dirigente scolastica Rossella Neri – ed ecco dunque che abbiamo deciso di avviare l’anno scolastico a distanza, pronti a tornare tra le aule non appena avremo la conferma della negatività dei collaboratori scolastici che stanno attendendo il secondo tampone. Siamo pronti a lavorare in aula, avendo predisposto protocolli anticovid e procedure, a partire dagli ingressi scaglionati“.

“Penso che da parte nostra – prosegue la dirigente – sia stato un atto di responsabilità, per dare sicurezza a tutti“.