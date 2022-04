Covid, via a seconda dose booster di vaccino: chi ne ha diritto - Tuttoggi

La seconda dose di richiamo viene somministrata presso i Punti vaccinali territoriali con accesso libero, senza prenotazione (l’elenco dei punti vaccinali è disponibile al seguente link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/dove-fare-la-vaccinazione-covid19) mentre da mercoledì 20 aprile sarà possibile prendere un appuntamento online collegandosi a https://vaccinocovid.regione.umbria.it/.

Le vaccinazioni vengono effettuate anche presso le farmacie aderenti, dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, nel rispetto dei rispettivi accordi attualmente vigenti e con le stesse modalità operative già applicate. Inoltre, al fine di mettere in massima protezione i circa 43.000 soggetti che non hanno ancora ricevuto la prima dose di richiamo (booster) la Regione invierà loro un sms per ribadire l’importanza di completare il ciclo vaccinale raccomandato.