Covid in Umbria, salgono decessi e ricoveri | 300 nuovi contagi - Tuttoggi

Le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus si registrano tutte (tranne una) nei comuni con maggiore incidenza di casi

Sono nove i decessi che si registrano nelle ultime 24 ore in Umbria in connessione al virus Covid-19. Quasi 300 nuovi contagiati e 14 nuovi ricoveri.

Non sono buoni i numeri della pandemia in Umbria, in questi ultimi giorni e si confermano tali anche nell’aggiornamento della dashboard regionale di oggi 31 gennaio alle 12:32.

Per tentare di mitigare il rischio di contagio, la Regione dell’Umbria, sentito il Prefetto e passando attraverso l’ANCI ha comunicato già dallo scorso venerdì una lista dei 29 comuni maggiormente colpiti dal coronavirus (ossia quei comuni in cui il tasso di contagiati supera la proporzione dei 200 infetti su 100.000 abitanti).

Comunicazione che ha registrato reazioni di polemica in quasi tutte le città e paesi chiamati ad applicare ulteriori misure restrittive, rispetto a quelle già da applicare come zona arancione e a seguito dell’ultima ordinanza regionale in proposito. Misure che su suggerimento della Regione dovrebbero riguardare il coprifuoco anticipato alle 21, il divieto di consumare cibi e bevande all’aperto, un solo familiare a fare la spesa, stop ad attività sportive e ludiche di gruppo nei parchi.

Ma la questione più calda e ancora da dirimere è il nodo scuole. La chiusura delle aule a prescindere dall’ordine e grado, è stata applicata al momento solo dal comune di Torgiano. Tutti gli altri comuni “nominati” decideranno dopo un ulteriore confronto, nella giornata di domani con eventuale sospensione delle lezioni in presenza a partire da martedì.

Tornando ai numeri della pandemia in Umbria nell’ultimo giorno si sono registrati 294 nuovi positivi (numero leggermente più basso, ma il linea con quello dei giorni precedenti, che in settimana ha mantenuto una media di circa 320 contagi/giorno). I riscontri di oggi sono emersi su una base di 5.983 test effettuati (tra tamponi e antigenici).

Ma il dato che più preoccupa è sicuramente quello degli ospedali, in cui si registrano oggi 14 nuovi ricoveri, per un totale di 415 pazienti covid, di cui 54 in terapia intensiva.

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 104 (15 in terapia intensiva)

– 104 (15 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 12

– 12 Ospedale di Terni – 92 (20 in terapia intensiva)

– 92 (20 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 38 (6 in terapia intensiva)

– 38 (6 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 54 (5 in terapia intensiva)

– 54 (5 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 39 (7 in terapia intensiva)

– 39 (7 in terapia intensiva) Ospedale MVT Pantalla – 43

– 43 Ospedale di Umbertide – 32

I decessi nei comuni più colpiti

Anche i decessi purtroppo salgono. Nell’ultima giornata sono 9 le persone che hanno perso la vita per cause riconducibili al virus covid-19. I decessi, si registrano tutti, tranne uno (Assisi), tutti nei comuni già nella lista dei più colpiti della regione: Assisi (1), Castiglione del Lago (1), Foligno (1), Fratta Todina (1), Magione (1), Montefalco (1) e Perugia (3).