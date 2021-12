Covid Terni, positivi tra giocatori Ternana - Tuttoggi

Covid Terni, la città verso i 2000 positivi. Riscontrati casi di positività al Covid-19 anche tra i giocatori della Ternana Calcio

“La Ternana Calcio comunica che in data 27 e 28 dicembre 2021 all’interno del gruppo squadra sono emerse alcune positività al Covid 19“ – il sito ufficiale della Ternana Calcio riporta in breve la notizia di alcuni casi positivi all’interno della squadra rossoverde.

1911 positivi a Terni

L’impennata di casi Covid nella città di Terni non ha risparmiato i giocatori della Ternana: attualmente a Terni si registrano 1911 positivi (dato fornito dalla Regione al giorno 29 dicembre ore 10:05) e 1901 cittadini in isolamento contumaciale, due curve che continuano a crescere da quando in Umbria è stata ufficializzata la variante Omicron.

Positivi Covid anche tra tifosi della Ternana

Decine di positivi anche tra i tifosi rossoverdi per il cluster che si è sviluppato all’interno dei pullman dei supporters rossoverdi che il 19 dicembre si sono spostati da Terni a Perugia per seguire le ‘Fere’ nel derby dell’Umbria. Sul boom di contagi, nella giornata di ieri, era intervenuto anche il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, che, tramite il suo profilo Instagram, aveva sottolineato: “Il Covid imperversa e mi raccomando, cerchiamo di stare tutti molto attenti. Sono molto dispiaciuto per quanto avvenuto nella partita Perugia-Ternana, in cui tutta la tifoseria ternana è stata esposta a situazioni molto pericolose. So che molte persone hanno contratto il Covid in quei pullman – ha sottolineato Bandecchi – e questo deve far riflettere tutti noi. Forse la prossima volta in un’ occasione del genere i biglietti vanno dati alle persone e ognuno con la propria macchina dovrà raggiungere il posto. Non voglio fare polemiche, ma dalle esperienze sbagliate si può capire cosa fare in futuro”.