Covid, superati i 5mila positivi in Umbria e 300 nuovi casi | Dati come fine ottobre - Tuttoggi

Torna a salire la curva dei contagi di Covid-19 in Umbria, con numeri simili a quelli di fine ottobre in regione. Nelle ultime 24 ore infatti è tornato a superare i 5mila (5.029) il numero degli attualmente contagiati e i nuovi casi da due giorni superano i 300 (ieri 303 e oggi 332).

Nulla a che vedere con il picco toccato a metà novembre quando si sono sfiorati gli 800 nuovi contagi in un giorno, ma cifre che devono far tenere alta l’attenzione dei cittadini sui corretti comportamenti da tenere per protteggersi e proteggere la comunità dal diffordersi dell’epidemia, anche oltre al rispetto delle restrizioni già dettate da dpcm nazionali e ordinanze regionali.

Su un numero di 3.746 tamponi, realizzati nella giornata di ieri – 22 il tasso di positività è risultato essere del 8,86%.

Il numero dei decessi si mantiene purtroppo ricorrente in ordine di grandezza: sono 6 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita in Umbria in correlazione al virus del Covid-19 e si registrano nei comuni di Magione (1), Perugia (3), Terni (1), e Tuoro sul Trasimeno (1).

Ospedali e terapie intensive

Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2 è oggi di 338 (+11 rispetto a ieri), con due terapie intensive in aumento (46 in totale).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria: