Covid, sorride la Fascia. Gubbio scende a 53 casi | Scheggia Covid-free - Tuttoggi

In calo anche ricoverati eugubini, ne restano solo 5, Stirati “E’ il momento di non cedere: stiamo lavorando su riaperture e ripartenza”

Ad oggi (20 maggio) rimangono “solo” 53 i positivi al Covid-19 nel Comune di Gubbio, tra i quali vi sono anche 8 minorenni e appena 5 ricoverati in ospedale. Una classe della scuola primaria, inoltre, è in isolamento mentre un’altra è sotto attenzione, con controlli in corso.

“Un quadro che, rispetto ai dati molto preoccupanti registrati ad aprile (quando ci fu un picco di 262 casi) è andato rasserenandosi – commenta il sindaco Filippo Stirati – Ora, alla luce delle progressive riaperture e dell’allungamento dell’orario del coprifuoco, vanno però mantenute attenzioni e osservanza delle regole, soprattutto perché ci stiamo predisponendo a una fase di riapertura di attività turistiche e iniziative culturali e artistiche”.

“La campagna vaccinale, – continua il primo cittadino – che speriamo prosegua velocemente, con la messa in sicurezza dei fragili e a breve anche degli over 60, sta dando certamente un bel colpo al diffondersi del virus: ecco perché ora più che mai, in una fase che sarà di rilancio e ripartenza, siamo chiamati a non allentare la guardia e a continuare ad essere prudenti e attenti. Essere responsabili in questo momento, ne sono sicuro, significherà preparare il terreno ad un futuro di grande ripresa”.

La situazione è migliorata notevolmente anche negli altri Comuni della Fascia, dove oltre a Costacciaro, anche Scheggia e Pascelupo è diventato Covid-free. Gualdo Tadino, che ha inaugurato anche il secondo punto vaccinale allo stabilimento Rocchetta, registra 21 casi mentre Valfabbrica e Fossato di Vico scendono a 3. Sigillo resta a 1.