Covid, solo 3 nuovi positivi a Perugia dove sono 300 le vittime della pandemia

Contagi ancora in calo nel capoluogo, che però conta altre due vittime nelle ultime 24 ore | L'aggiornamento della protezione civile

Sono solo 3 i nuovi contagi da Covid a Perugia, con gli attualmente positivi al virus che scendono a 187. Due nuovi decessi nelle ultime ore portano però a 300 il numero delle vittime in città dall’inizio della pandemia. In tutta l’Umbria sono 1.400 le persone morte per conseguenze legate al virus.

Che ha visto, in oltre un anno, infettarsi oltre 11 mila perugini. Dei 187 attualmente positivi al Covid 13 sono ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva.

Questi i dati della protezione civile aggiornati alle ore 11.24 di oggi, sabato 29 maggio.

All’ospedale di Perugia sono attualmente 29 i pazienti Covid ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva (il sesto in Umbria è all’ospedale di Terni).